与謝野の浪江農産 キッチンカーなどで販売

与謝野町石川の農業、浪江農産(浪江寛資代表)は、自家製コシヒカリの米粉でたこ焼きを作り、6次産業化に注力する。日本初となる取り組みといい、栽培から製粉、調理までを一貫して行い、町内で経営する農家レストランやキッチンカーで販売。従来のたこ焼きとは異なるトロリとした食感やグルテンフリーを訴求し、米の付加価値向上や消費拡大を狙う。=詳細は12月21日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line