宿泊、観光案内を１カ所で

駅前に「城崎温泉観光センター」開設 まちづくり会社の事務所も

豊岡市城崎町湯島のJR城崎温泉駅前に11月23日、城崎観光の総合案内所となる「城崎温泉観光センター」が開設された。城崎温泉旅館協同組合(芹澤正志理事長)の「お宿案内処」だった建物を改修し、別の場所にあった城崎温泉観光協会(高宮浩之会長)と民間まちづくり会社の㈱湯のまち城崎(西村肇社長)の事務所もセンターに移転。城崎の玄関口として観光客の様々な要望に総合的に対応する。=詳細は12月11日付紙面で

