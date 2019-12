「インフォメーションセンター」完成 北陸新幹線延伸を見据え

JR小浜駅前の商店街に11月22日、観光案内所の「小浜市インフォメーションセンター」が完成した。2023年春の北陸新幹線敦賀延伸を見据え、駅周辺の環境を向上させようと同市が建設。英語を話せるスタッフが常駐し、今後増加が見込まれる外国人観光客への対応も図った。=詳細は12月11日付紙面で

