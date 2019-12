松尾寺駅にカフェ 「流々亭」が移転オープン

大正期に建設された国の登録有形文化財「JR松尾寺駅旧駅舎」(舞鶴市吉坂)に11月27日、舞鶴茶などを提供するカフェ「サロン・ド・流々亭」がオープンした。西国三十三所観音霊場29番札所の松尾寺(同市松尾)門前に建つ古民家で営業していた茶屋「流々亭」が、レトロな駅舎建物に拠点を移した。同駅を利用する観光客や学生のほか、市民らにも舞鶴茶のおいしさを伝えていく。=詳細は12月11日付紙面で

