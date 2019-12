ワイエムシィ 福知山の北部中核工業団地に完成

総投資額は100億円見込む

液体クロマトグラフィー用の充填剤や充填カラムなどを製造する㈱ワイエムシィ(本社・京都市、山村隆治社長)が約20億円を投じて福知山市三和町みわの京都北部中核工業団地に建設していた京都事業所が、11月22日に完成した。今後、2期、3期事業として工場を増設する計画。総投資額は100億円を見込む。=詳細は12月1日付紙面で

