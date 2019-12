西町アイタウン 綾部市の「空き店舗活用支援事業」で

綾部市が綾部商工会議所に委託する「空き店舗活用支援事業」でこのほど、同市の中心地に位置する商店街「西町アイタウン」(綾部市西町1丁目など)に市内の計数機メーカーが店舗を構えた。今年度から支援条件を緩和したことで約3年ぶりに実績が上がり、さらに別の事業所も西町アイタウンへの出店を計画。事業の効果が表れている。=詳細は12月1日付紙面で

