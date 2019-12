舞鶴港で式典 コンテナ船の就航祝う

舞鶴港と中国・大連、韓国・釜山などを結ぶ定期コンテナ船の就航を祝う歓迎式典が11月23日、舞鶴市下安久の同港国際ふ頭であった。府や市の関係者らは日中韓の3国を結ぶ初の航路を祝うとともに、集荷拡大に向けて決意を新たにした。=詳細は12月1日付紙面で

