香美のカネニ 直売店を新築移転

魚介をYouTubeで紹介

水産物加工・販売・卸業の㈱カネニ(寺川雄大社長)はこのほど、香美町香住区上計の本社近くに新しい直売店を出店した。駐車場がなかった旧店舗を新築移転したもので、寺川社長(45)が自ら仕入れた新鮮な魚介類や加工品を販売。今後、商品を動画で見せることができるライブ配信システムも稼働し、新たな顧客獲得につなげる。=詳細は11月21日紙面で

