新温泉の浜坂漁協 〝1万匹に1匹〟 「光輝」を展開

新温泉町芦屋の浜坂漁業協同組合(川越一男組合長)は今年のカニシーズンに合わせ、地元で水揚げされる松葉ガニの中から一定の基準を満たした最高級品を新しいブランドガニ「浜坂がに光輝」として展開を始めた。〝1万匹に1匹〟とされる希少性で知名度を高め、地元産松葉ガニの付加価値向上につなげる。=詳細は11月21日付紙面で

