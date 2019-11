ファン獲得へショールーム 朝来の此の友酒造 新社屋が完成

酒造業の此の友酒造㈱(本社・朝来市山東町矢名瀬町、木村祥三社長)が進めていた新社屋の建設工事が完了し2日、業務を始めた。新事務所にはこれまでなかったショールームを設け、酒蔵見学サービスを始めるなど誰でも気軽に立ち寄れる酒蔵を目指したという。=詳細は11月21日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line