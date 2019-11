海軍割烹術参考書を体現

舞鶴のビストロアルル 「赤煉瓦浪漫譚」オープン

舞鶴市朝代に10月21日、洋食レストラン「赤煉瓦浪漫譚」が開業した。同市魚屋の飲食店「アメイロビストロアルル」(駒井克洋さん経営)の新業態店で、取得した連棟の空き店舗を改装し、旧海軍の料理本「海軍割烹術参考書」のレシピを現代風にアレンジしたレストランを整備した。同参考書は西欧料理、洋菓子、日本料理の3部構成で、将来は全体を改装し、同参考書を体現する複合商業施設にする考えだ。=詳細は11月11日付紙面で

