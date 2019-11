兵庫県、投資額64億5千万円

兵庫県は10月24日、豊岡市山王町に整備する「国際観光芸術専門職大学」(仮称)の設置認可申請書を文部科学省に提出、同月30日には学舎と学生寮の建設工事に着手した。設置認可は来年8月ごろに得られる見通し。観光や文化芸術の分野で活躍する人材の育成を目指す4年制大学として2021年4月の開学を目指す。=詳細は11月11日付紙面で

