福知山の浅田可鍛鋳鉄所が社名変更 武蔵精密工業の子会社に

自動車部品メーカーの武蔵精密工業㈱(本社・愛知県豊橋市、大塚浩史社長)は10月21日、子会社化した福知山市長田野町1丁目の㈱浅田可鍛鋳鉄所(小林雄一社長)の社名を「武蔵キャスティング㈱」に改めた。社名変更により「武蔵」ブランドのさらなる浸透を図るのが狙い。=詳細は11月11日付紙面で

