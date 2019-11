京丹後の旅館「炭平」 自社基準で厳選し提供

京丹後市丹後町間人の旅館「炭平」を運営する㈲炭平旅館(中江幹夫社長)は、今季のカニシーズン(6日~来年3月)から、丹後の旅館では初めてという独自のブランドガニの展開に乗り出す。活ガニ料理で培ったノウハウを生かし、丹後と但馬で水揚げされるズワイガニを自社の基準で厳選する。より良質なカニを提供し、宿の価値をさらに高められるブランドを目指す。=詳細は11月1付紙面で

