舞鶴港の客船シーズン閉幕

舞鶴港に10月18日、今年最後となる客船「ル・ラペルーズ」(9900㌧、乗客定員184人)が寄港した。外国人客約160人が入れ替えで乗り降りし、夜には地元のアマチュアミュージシャンによるジャズ演奏の見送りで出港。超大型船による中国発着ツアーの増などで過去最多の約8万5千人が訪れた今季のクルーズシーズンが幕を下ろした。=詳細は11月1付紙面で

