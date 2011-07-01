無人トラクターで作業

養父のアムナック IoT活用の実証実験で

耕作放棄地で酒米を生産する養父市能座の農業生産法人、㈱Amnak（アムナック・藤田彰社長）は農機具販売の㈱東海近畿クボタ（本社・尼崎市）などと協力し、10月23日から無人トラクターによる水田の田起こし作業を始めた。IoT（モノのインターネット）を活用した中山間地農業の実証実験の一環。11月まで同社が耕作する水田12㌶のうち８㌶で作業を行い、省力化に関する様々なデータを取得する。＝詳細は11月１付紙面で

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