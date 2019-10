出石まちづくり公社 体験プログラム始める

観光関連事業を手掛ける第3セクター会社の㈱出石まちづくり公社(本社・豊岡市出石町内町)は、観光客向けのガイドツアーや体験プログラムを開発し、4日から提供を始めた。出石焼の絵付けや酒蔵でのきき酒、寺院での座禅など地域資源を活用した9つのプログラムを用意し、皿そばを目的に訪れる観光客の滞在時間延長につなげる。=詳細は10月21日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line