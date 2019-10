与謝野のクスカ 本社に「ファクトリーショップ」

自社製織物による服飾ブランド「KUSKA(クスカ)」を展開する与謝野町岩屋のクスカ㈱(楠泰彦社長)は1日、本社の工房内に直営店をオープンした。見学や織物体験ができる「ファクトリーショップ」と位置付け、自社のものづくりを発信。都市部の購買者を丹後地域へ呼び込むとともに、ブランドのコアなファン獲得を図る。=詳細は10月21日付紙面で

