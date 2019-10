「お土産と喫茶 足立」がオープン

福知山市駅南町1丁目のJR福知山駅近くに1日、福知山周辺の土産品を集めた「お土産と喫茶 足立」がオープンした。店主の足立明日美さん(35)が厳選した福知山の土産品やオリジナル商品などを販売。喫茶でも地元食材を使ったメニューを提供している。=詳細は10月21日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line