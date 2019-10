永楽館で歌舞伎役者に

9月に行われたデモンストレーションで連獅子に扮装した豊岡市の中貝宗治市長(左)とドイツ人女性=新日本旅行企画提供

豊岡・出石 地元旅行会社が体験プラン

旅行企画会社の㈱新日本旅行企画(本社・豊岡市寿町、今井正社長)と通訳ガイド団体「わくわく但馬ガイドクラブ」(養父市八鹿町八鹿)は、近畿最古の芝居小屋とされる豊岡市出石町柳の「出石永楽館」で歌舞伎衣裳の扮装体験プランの開発を進めている。国内外の歌舞伎ファンをターゲットに、プロの着付け師と化粧師が着付けとメイクを行う世界初の体験プランとして、来年1月初旬からの販売開始を目指している。=詳細は10月11日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line