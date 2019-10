看板商品の「茶和らび」=Goodies提供

綾部のグディーズ 良質な地元食材で差別化

京都市から綾部市への移住を機に茶農家に転身した和菓子職人が、職人の経験を生かして自身で育てた茶や地元の農産物を使った和菓子を作っている。同市和木町の橋本登美雄さん(47)で、「Goodies(グディーズ)」の屋号で商品を展開。農家が営む和菓子店として良質な食材で差別化を図り、好評を得ている。=詳細は10月11日付紙面で

