「うめたんFUJI」をPRする梅谷さん(丹波篠山市大藤)

丹波篠山に農家民宿「うめたんFUJI」が開業

丹波篠山市大藤にこのほど、農家民宿「うめたんFUJI」がオープンした。地域おこし協力隊員として2年前に同市に採用された梅谷美知子さん(35)が、築90年以上という民家を借り受け開業したもので、鹿肉やイノシシ肉などのジビエ料理を売りに、梅谷さん自らがガイドとなる城下町ツアーや農業体験ツアーなどで集客を図りたいという。=詳細は10月11日付紙面で

