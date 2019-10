地域限定の電子マネー

アプリ画面を見せ「たんばコイン」をPRする畑理事長=丹波市役所で、同市提供

キャッシュレス決済によるポイント還元開始

丹波市の商業組合 独自の決済制度を導入

1日、消費税が10%に引き上げられた。増税で消費の冷え込みが懸念される中、国はいくつかの景気刺激対策を打ち出している。キャッシュレス・消費者還元事業はその目玉で、丹波市の商業組合は独自のキャッシュレス決済制度を導入した。一方、そのほかの地域では、店主や顧客の高齢化などを理由に思ったほどキャッシュレス決済の導入が進んでいないのが現状のようだ。=詳細は10月1日付紙面で

