発売した「かま魚こ」

舞鶴の崎田商事 「かま魚こ」を商品化

舞鶴市竹屋の食品卸売業、崎田商事㈱(崎田功社長)はこのほど、舞鶴かまぼこをオイル漬けした缶詰「かま魚こ」を商品化した。魚の形をした紅白の小さなかまぼこを太白胡麻油で漬けた新感覚の〝おつまみかまぼこ〟で、可愛らしい見た目が特長。そのまま食べられるほか、パスタやサラダなどにからめるのもお薦めという。=詳細は10月1日付紙面で

