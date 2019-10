12日に発売する日本酒「CHIMERA(キメラ)」

京丹後の白杉酒造 複数の麹と酵母で

酒造業の白杉酒造㈱(本社・京丹後市大宮町周枳、白杉悟社長)は12日、複数の麹と酵母を組み合わせて仕込んだ新たなタイプの日本酒「CHIMERA(キメラ)」=写真=を発売する。日本初という製法で奥行きのある酸味と香りを目指し、個性的な商品に仕上げた。白杉社長(40)は「これまでになかった日本酒ができた」と胸を張る。=詳細は10月1日付紙面で

