城崎温泉にオープンした「SACCA」の店内(豊岡市城崎町湯島)

城崎温泉にファブリックミスト専門店

洋服・雑貨販売を手掛ける㈲アキヤマ(本社・福知山市荒河東町、秋山保憲社長)はこのほど、豊岡市城崎町湯島の城崎温泉に新業態となるファブリックミストの専門店「SACCA(サッカ)」を出店した。好みの香料を混ぜ合わせ自分好みの香りを作ることができるとあって、20~30代の女性客から支持を得ている。 =詳細は9月21日付紙面で

