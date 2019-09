店舗前に立つ吉本理沙さん(右)と母の悦子さん=舞鶴市下福井

舞鶴に「Ciel.s.coffee」が開店

舞鶴市下福井の道の駅舞鶴港とれとれセンター敷地内に20日、コーヒースタンド「Ciel.s.coffee(シエルドットエスコーヒー)」が開業した。大阪の有名カフェなどで修業し、Uターンした吉本理沙さん(24)が、技術を生かして本格コーヒーやこだわりのソフトクリームなどを提供。同センターに新たな魅力が加わり、観光客の人気を集めそうだ。=詳細は9月21日付紙面で

