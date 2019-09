全国へ販路を広げているジグ「DYNA」

オリジナルジグが人気 綾部のWILD GAMBLER

釣り具を製造販売する綾部市上延町の「WILD GAMBLER(ワイルドギャンブラー)」(松原真一代表)は、オリジナルのジグ(疑似餌)の販路を全国へ広げている。代表の松原さん(43)が3年掛けて開発したもので、水中での独特の動きにより10㌔超の大物のブリなどを狙いやすいのが特長。海の京都エリア(府北部)発の釣り具ブランドとして独自性を出している。=詳細は9月21日付紙面で

