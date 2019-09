「とゞ兵」の活用に取り組む小山さん(豊岡市中央町)

豊岡の建築業、小山さん 物販店などで活用

豊岡市中央町の宵田商店街にある老舗料亭「とゞ兵」の跡地を、物販店やシェアオフィス、イベントスペースなどの複合商業施設として活用する取り組みが進んでいる。今年4月に建物を引き継いだ建築業の小山俊和さん(41)が建物の一部を改修するなどして利用しており、今後も結婚式場やレストラン、宿泊施設など様々な用途での活用を視野に入れている。=詳細は9月11日付紙面で

