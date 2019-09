ルートインジャパンのホテル建設予定地(丹波篠山市河原町)

丹波篠山の観光ホテル 景観配慮し計画変更

国内外でビジネスホテルなどを経営するルートインジャパン㈱(本社・東京都品川区、永山泰樹社長)が丹波篠山市河原町で開業準備を進めている観光ホテルについて同市の「まちづくり審議会」はこのほど、開発を認める方針を明らかにした。これを受け、近く酒井隆明市長が建設の是非を判断する。=詳細は9月11日付紙面で

