クレスが出店した「C.ランドリー三坂店」(豊岡市三坂町)

豊岡のクレス コンビニ跡にコインランドリー

建築事業や不動産事業などを手掛ける㈱クレス(本社・豊岡市九日市上町、國下喜久男社長)が、増加する空き店舗の活用に取り組んでいる。2日には同市三坂町の空き店舗にコインランドリー「C.ランドリー三坂店」を出店。空き店舗活用のモデルケースと位置付けており、國下社長は「コインランドリーのニーズを調べ、多店舗展開も検討していきたい」と話している。=詳細は9月11日付紙面で

