「旅路のブルワリー」で醸造している4種のクラフトビール

丹波篠山に「旅路のブルワリー」が開業

丹波篠山市立町に本社を置く㈱NOTE―JAPAN(藤原岳史社長)はこのほど、同市福住の重要伝統的建造物群保存地区に古民家を活用したクラフトビール醸造所「旅路のブルワリー」を開業した。土・日曜、祝日にはパブとしても営業しており、クラフトビールを目的に同市を訪れる人を増やすのが狙い。=詳細は9月1日付紙面で

