与謝野産ホップで商品化した缶ビール(京都与謝野ホップ生産者組合提供)

与謝野のホップ栽培5年目 ブランド力向上、ほ場拡大

与謝野町滝の京都与謝野ホップ生産者組合(山本雅己組合長)が同町で取り組むホップの栽培が5年目を迎えた。供給先が限定されない国内初の〝フリーランスホップ〟として全国のブルワリー(ビール醸造所)からクラフトビールの原料として人気を集め、知名度とブランド力を向上させながら栽培規模を拡大。町内限定で販売するオリジナルの缶ビールも商品展開する。=詳細は9月1日付紙面で

