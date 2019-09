日東精工の本社(綾部市井倉町)

綾部の日東精工 北近畿初の特例子会社設立へ

工業用ねじなどを製造する日東精工㈱(本社・綾部市井倉町、材木正己社長)は今月、CSR(企業の社会的責任)の一環で障害者を雇用する「特例子会社」を本社内に設立する。北近畿の企業としては初めて。親会社とは異なる労働条件が設定できるようになり、障害者の能力が引き出せるのが特長。親会社からの転籍や新規雇用により、障害者が正社員として安定的に働ける職場を目指す。=詳細は9月1日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line