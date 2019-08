「ふしみやバンケット」で行った宴会(綾部市西町1丁目のITビルで)=ふしみや提供

綾部のふしみや ケータリング部門など始動

老舗の料理旅館などを経営する㈲ふしみや(本社・綾部市並松町、高橋辰夫社長)は、地元で築いた「ふしみや」ブランドを軸に新たな事業の展開に乗り出している。7月には100人以上の大規模宴会にも対応するケータリング部門を始動させ、3年目を迎えた弁当・オードブル部門は今月、専用の調理施設を新設。知名度を生かし、より多様なニーズの取り込みを図る。=詳細は8月21日付紙面で

