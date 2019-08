9月中旬のオープンを予定する「WOODY HOUSE 神戸ハーバーランドUMIE店」のイメージ

舞鶴のウッディーハウス 舞鶴市外最大店、9月開業へ

衣料品のセレクトショップ「WOODY HOUSE(ウッディーハウス)」などを展開する㈲ウッディーハウス(本社・舞鶴市浜、志摩幹一郎社長)は、神戸市中央区の商業施設「神戸ハーバーランドumie(ウミエ)」に進出する。舞鶴市外で最大の店舗で、9月中旬のオープンを目指す。=詳細は8月21日付紙面で

