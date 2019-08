国道9号沿いに開店したハンバーガー専門店「MOMIJI」(朝来市和田山町土田)

「MOMIJI」がオープン

朝来市和田山町土田の国道9号沿いにこのほど、ハンバーガー専門店「MOMIJI(モミジ)」(山下桂吾さん経営)がオープンした。但馬牛と炭火焼きにこだわったハンバーガーを提供しており、多くのリピーターを獲得している。=詳細は8月21日付紙面で

