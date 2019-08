ローカルフラッグを立ち上げた濱田さん(左から2人目)と事業に参画するメンバーら=同社提供

与謝野出身の濱田さん 「ローカルフラッグ」設立

与謝野町出身の大学生が、「持続可能な地域づくり」を目指して古里で起業した。関西学院大学(西宮市)4年の濱田祐太さん(22)で、7月1日に同町男山に本社を置く㈱ローカルフラッグを設立。地域資源と人材を結ぶ事業を計画しており、新たなビジネスの掘り起こしを図る。=詳細は8月11日付紙面で

