リラックスチェアが置かれた六角形の映画館ホール(舞鶴市竹屋)

各国の新旧映画を上映 「Seis(セイス)」がオープン

舞鶴市竹屋の竹屋町通りに7月、シネマカフェ「Seis(セイス)」(中嶋一晶代表)がオープンした。サーカス小屋をイメージした六角形の映画館ホールが特徴で、スクリーンを囲むリラックスチェアでくつろぎながら世界中の新旧映画が楽しめる。=詳細は8月11日付紙面で

