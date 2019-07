リニューアルオープンしたテラス付きの1階客室(宮津市文珠)

宮津の文珠荘 客室11室を新装オープン

天橋立周辺で旅館や飲食店を経営する㈱文珠荘(本社・宮津市文珠)は7月20日、運営する旅館「文珠荘」の客室改装工事を終え、11室をリニューアルオープンした。〝和のリゾート〟をコンセプトに進めてきた文珠荘のリニューアル事業が完了した。=詳細は8月1日紙面で

