軽トラに設置したモバイルハウス(京丹後市網野町島津)

京丹後のnovi モバイルハウスを開発

京丹後市の地域おこし協力隊と木工業者でつくる「novi(ノビ)」はこのほど、軽トラックの荷台に載せて使う木製のモバイルハウス(移動できる小屋)を開発した。車両を改造せず、手軽にキャンピングカーのような居住空間が設けられるのが特長。モニター販売を経て本格的な事業展開に乗り出す計画で、地元産木材の活用を図る。=詳細は8月1日紙面で

