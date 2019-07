サンメゾン福知山の完成イメージ

福知山駅北側で 15階建て112戸を分譲

住宅メーカーのサンヨーホームズ㈱(本社・大阪市)は、JR福知山駅の北側で分譲マンション「サンメゾン福知山」(仮称)の建設を進めている。建設地は福知山市天田にあった複合商業施設「福知山ファミリー」の跡地で、地上15階建て、総戸数は112戸と北近畿では最大規模のマンションとなる。=詳細は8月1日紙面で



