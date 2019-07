北近畿で利用が可能になるICOCAをPRする漆原支社長(福知山市駅前町)

JR西日本 21年春から23駅で利用可能

JR西日本福知山支社(福知山市駅前町、漆原健支社長)は9日、ICカード乗車券「ICOCA(イコカ)」の利用可能範囲を北近畿の23駅に拡大すると発表した。今後、対象となる駅にICOCAが使える改札機を整備し、2021年春のサービス開始を目指す。=詳細は7月21日付紙面で

