府庁で行われた共同インタビュー

府地域新聞協会が共同インタビュー

京都府地域新聞協会(会長=高崎忍・あやべ市民新聞社社長)の加盟5社は3日、京都府庁で西脇隆俊知事への共同インタビューを行った。はじめに同協会の高崎会長が代表質問を行い、就任から1年余りとなる西脇知事に、移住促進による大都市と地方の人口バランス是正への展望を聴いた。このあと5社の社長が、それぞれが新聞を発行する地域の課題を示して西脇知事の考えを尋ねた。=詳細は7月21日付紙面で

