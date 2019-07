アップかんなべスキー場に新設されたマウンテンバイクコース(豊岡市日高町栗栖野)=アドバンス提供

豊岡のアップかんなべ 関西初のリフト付きコース、13日本格稼働

豊岡市日高町栗栖野のアップかんなべスキー場に13日、関西初となるリフト付きのマウンテンバイク(MTB)コース「アップMTBパーク」が本格オープンする。プロのMTBライダーが監修した3コースがあり、初心者から上級者まで幅広い人が楽しめるのが売り。関西では珍しい専用コースをPRし、夏場の集客につなげる。=詳細は7月11日付紙面で

