ユニクロ店内で買い物を楽しむ中国人観光客(舞鶴市女布)

舞鶴のユニクロとキリン堂 シャトルバスを共同運行

舞鶴港に6月27日、約4900人の中国人観光客らを乗せた超大型客船が入港。これに合わせてクルーズ客を取り込もうと、舞鶴市女布のショッピングモールで営業するカジュアル衣料大手「ユニクロ」とドラッグストア「キリン堂」の2店が手を組み、モール内まで乗客を運ぶ無料のシャトルバスを運行した。いずれの店舗も開店直後から多くの外国人客でにぎわっていた。=詳細は7月11日付紙面で

