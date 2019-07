未就学児の利用が可能になったカヌー体験(豊岡市竹野町)=Mother Earth提供

豊岡・竹野のジオカヌー体験 3歳から乗船可能に

ジオカヌーなど海のアクティビティーを提供する㈱Mother Earth(本社・豊岡市竹野町切浜、宮崎秀平社長)は今シーズンから、3歳以上の子どもが乗れる「ちびっこぷかぷかカヌー体験」の提供を始めた。これまでは小学1年生以上だったカヌー体験の対象年齢を引き下げることで、未就学児を持つファミリー層の獲得につなげる。=詳細は7月11日付紙面で

