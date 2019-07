新たな運営会社で再出発した「HOTEL BELLMARE」(舞鶴市浜)

舞鶴のホテルマーレ 「HOTEL BELLMARE」に改称

舞鶴市浜の旧ホテルマーレたかたが1日、新たな運営会社の下、施設名称を「HOTEL BELLMARE(ホテル・ベルマーレ)」に改称して再出発した。今月中旬にも休止していたレストラン営業を再開する予定で、21日には新体制後初となるブライダルフェアを開く。=詳細は7月11日付紙面で



