店前に立つ仲谷さん(丹波篠山市福井)

大芋地区ににぎわいを

丹波篠山市福井にこのほど、中華粽の専門店「おくも丹波黒豆肉粽」(仲谷佳子さん経営)がオープンした。同市福井周辺は大芋地区とよばれる地域。京丹波町との県境にあり、同市の中でも特に過疎化が進んでいる。大阪市内からIターンした仲谷さん(44)は「店を通じて大芋に来てくれる人を増やして、地域活性化に寄与できれば」と話している。=詳細は7月1日付紙面で

