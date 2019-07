開設した「ふくちマルシェ」の前に立つ前川さん(福知山市厚中町)

「産直野菜ふくちマルシェ」が開店

福知山市厚中町に1日、農産物直売所「産直野菜ふくちマルシェ」がオープンした。市内で居酒屋を経営する前川大輔さん(38)が「地元産の野菜のおいしさを多くの人に知ってほしい」と出店。消費者と生産者を結び付け、農業者の販路拡大につなげる。=詳細は7月1日付紙面で

